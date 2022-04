[Enquête] Caen. Pâques : une fête en or pour les chocolatiers ?

Jérôme Boutel, membre de la Confédération des chocolatiers et confiseurs de France, s'exprime au sujet de la tradition de Pâques.

Le chocolat est-il toujours

un incontournable à Pâques ?

"Tout à fait. Les gens sont toujours au rendez-vous à ce moment de l'année. On sent qu'ils recherchent de plus en plus d'authenticité. Nous, chocolatiers, nous cherchons à mettre en valeur notre savoir-faire et la clientèle est présente et ne déserte absolument pas ces fêtes traditionnelles. Les gens veulent aussi leur petite douceur."

Les artisans font-ils face

à la grande distribution ?

"Il y a toujours des gens qui veulent acheter à bas prix, et nous ne pourrons pas nous aligner sur ces prix-là. La matière première, le travail réalisé et le personnel ont un coût important. Cependant, il y a une vraie demande. Des gens restent fidèles à leur chocolatier et veulent donner les meilleurs produits à leurs enfants. Depuis la Covid, il y a eu un afflux, beaucoup de gens ont voulu soutenir les artisans et revenaient dans les petits commerces."

Qu'est-ce qui attire

le plus encore aujourd'hui ?

"Les œufs, les poules, les cloches ont toujours la côte. Le traditionnel reste une valeur sûre."

Pourtant, il y a beaucoup de nouveautés dans les boutiques…

"Oui, c'est très important de se renouveler. Chaque année dans les boutiques, il y a des nouveaux moules, des nouveaux thèmes, des créations. La période après Pâques est plus creuse, c'est l'occasion d'essayer des nouveautés. C'est aussi une manière de se démarquer de la concurrence."