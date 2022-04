Bonne table à Caen. Produits normands et de saison à L'Avenue 21 

C'est à la terrasse du restaurant L'Avenue 21, dans le quartier du Vaugueux à Caen, que mes collègues et moi décidons de manger ce midi-là. Le soleil est au rendez-vous et le lieu charmant. Installé depuis juin 2010, Rodolphe Dupuis, le propriétaire de l'établissement, a grandi dans le monde de la restauration. "Mes parents tenaient les Buffalo Grill à Mondeville et Caen. J'ai travaillé avec eux et j'ai appris sur le tas", se souvient-il. Il décide de poursuivre l'aventure en solitaire avec L'Avenue 21. "Quand l'affaire s'est terminée avec mes parents, je ne savais pas à quoi je me destinais. Et puis j'ai découvert ce lieu. Je suis tombé amoureux de l'endroit dans le quartier du Vaugueux. Il est atypique avec plusieurs niveaux, une terrasse et de la pierre dans certains coins", confie le restaurateur. Une salle qu'il a rendue chaleureuse en créant une ambiance tamisée et feutrée.

Un repas délicieux et pas cher

"C'est une cuisine de bistrot améliorée. Notre chef, François Blestel, transforme de très beaux produits et accorde une grande importance au visuel dans l'assiette", détaille le responsable. Les produits proviennent des Jardins d'Arlette à Mondeville, de celui d'Odile à Bretteville-en-Auge et le poisson de chez Caen Marée. "On privilégie au maximum les circuits courts", précise le patron.

Bien que le menu à 26 € me donne envie, j'opte pour la formule du midi. Les tarifs sont abordables : entrée/plat ou plat/dessert pour 14 €. Plusieurs choix sont proposés à la carte. Je me décide pour le duo de poissons, lieu jaune et plie pêchés dans la Manche, accompagné d'une sauce à l'oseille, de riz basmati et de petits légumes. Un véritable délice. J'accompagne le tout d'un petit verre de Chardonnay.

Duo de poissons, sauce à l'oseille, riz basmati et petits légumes.

Pour le dessert, c'est une part de cheesecake au citron vert. Une fin de repas douce et légère qui conclut ce déjeuner en beauté.

L'Avenue 21, 21 rue du Vaugueux à Caen. Ouvert du jeudi au lundi de 12 h à 14 h et de 19 h à 23 h.