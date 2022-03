Caen. François Blestel, le chef cuisinier qui allie art et gastronomie 

"Quand j'étais enfant, j'étais réservé et très timide. La cuisine m'a permis d'exprimer ce que je voulais, dans l'assiette", confie François Blestel, chef cuisinier du restaurant L'Avenue 21 dans le centre-ville de Caen. Originaire du bocage virois, ce passionné de cuisine intègre l'école hotellière de Dives-sur-Mer à l'âge de 13 ans. Depuis, il n'a jamais quitté les fourneaux. Fraîchement diplômé en cuisine traditionnelle et cuisine diététique, François Blestel effectue son service militaire à Bretteville-sur-Odon. "Au bout d'un mois, on m'a demandé d'être le cuisinier pour la résidence chez le général Guérin, commandant de la 32e division militaire territoriale", explique le cuisinier. Une expérience marquante pour ce quinquagénaire qui a régalé pendant deux ans de nombreux notables normands.

Chef cuisinier à 24 ans

"Pour cuisiner, je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je fais goûter à toutes les personnes qui travaillent avec moi, le produit cru puis fini", détaille-t-il. Après plusieurs expériences dans différents restaurants normands, François Blestel devient chef cuisinier au Napoli à Caen. "J'avais 24 ans. C'était une très belle expérience. J'avais parfois sept à huit personnes sous mes ordres", se remémore-t-il. 18 ans plus tard, le cuisinier décide de se lancer un nouveau défi et devient pendant deux ans chef à domicile. "Je cuisinais pendant tout un week-end pour des personnes venues passer un réveillon ou simplement un week-end. Finalement, ils passaient plus de temps en cuisine avec moi pour que je leur explique comme je préparais les plats", s'amuse le chef. Une expérience qui lui a permis de faire de belles rencontres comme par exemple le directeur du relais château de Paris.

Cuisine et peinture

Depuis trois ans, François Blestel est chef cuisinier au restaurant L'Avenue 21 à Caen. "J'ai la même vision de la cuisine que le propriétaire, c'est un réel plaisir", ajoute-t-il. Du 7 au 13 mars prochains, François Blestel participe aux Beaux arts culinaires à la FRAC de Caen. "On choisit une œuvre ou un tableau du musée et on crée une recette à partir de cela", explose le cuisinier. Pour cette 6e édition de l'événement culturel, François Blestel réalisera un suprême de volaille, sauce au cidre et julienne de légumes, un plat imaginé à partir d'un tableau de l'artiste Sylvie Fanchon. "Je dresserai le plat sur une toile mais aussi sur une assiette pour que les gens comprennent mieux. L'idée, c'est de préparer une recette simple afin que ceux qui souhaitent la reproduire chez eux puissent le faire", conclut-il. Toutes ses créations culinaires sont à admirer sur son compte Instagram : francoisblestel.