Julie Gayet à l'Omnia le 16 novembre

Bonsai, du réalisateur chilien Cristian Jimenez, avec Diego Noguera, est une comédie dramatique franco-chilienne qui mêle amour, littérature, et botanique - d'après le roman à succès de Alejandro Zambra. Mercredi 16 novembre, à 20h, l'Omnia invite le réalisateur et Julie Gayet, célèbre comédienne française (Select Hôtel, Vertiges de l'amour, Clara et moi, Un baiser s'il vous plait, Pièce montée, ...) qui est aussi productrice de cinéma (Huit fois debout, Fix me, ...). C'est sous cette casquette qu'elle sera présente pour parler de "Bonsai".

Un débat sera organisé après la projection du film.



L'histoire : Julio rencontre un vieil écrivain qui cherche un assistant pour dactylographier son dernier roman, mais il n’est pas retenu. Pour donner le change à Blanca, sa maîtresse occasionnelle, il décide d'écrire un manuscrit qu'il fait passer auprès d'elle pour celui du romancier. Il s'inspire de son histoire d'amour passionnelle avec Emilia, huit ans plus tôt, lorsqu'ils étaient tous deux étudiants en littérature et que chacun prétendait avoir lu Proust... Où commence la fiction, où s'arrêtent les souvenirs ? Dans ce va-et-vient entre littérature et réalité, les sentiments deviennent aussi complexes et fragiles que l'architecture délicate d'un bonsai...