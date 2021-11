Cinéma : l'Omnia reçoit le soutien de 15 associations

Ces quinze associations ou structures culturelles, partenaires régulières de l'Omnia, exploitée depuis 2010 par NOE cinémas, ont rédigé un communiqué commun après une réunion le 18 juin pour affirmer leur soutien à l'équipe exploitante actuelle. "Pour les participants à cette réunion, il est temps de se battre aux côtés de l'Omnia-République pour montrer leur solidarité sans faille. Défendre aujourd'hui la présence et le travail de l'Omnia-République, c'est aussi assurer la continuité et la stabilité des projets de chacun, en offrant au public de l'agglomération une offre variée, créative et de qualité", expliquent-elles.

"Aux yeux de tous, il est important aujourd'hui d'alerter les spectateurs et l'opinion publique. Ce lieu est devenu en trois ans un repère culturel incontournable de la vie rouennaise. Pour la survie de nos actions, nous ne pouvons imaginer que l'aventure s'arrête aujourd'hui".

La liste des associations et structures culturelles soutenant l'Omnia :