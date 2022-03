Normandie. La filière équine solidaire envers les chevaux en Ukraine

Afin de venir en aide aux professionnels de la filière équine en Ukraine, le Conseil des chevaux de Normandie lance un appel à la solidarité en récoltant des dons en nature mais aussi une cagnotte en ligne. L'initiative a été lancée jeudi 10 mars.

"Nous avons vu un appel à l'aide de la filière équine ukrainienne sur les réseaux sociaux. On a donc décidé de se mobiliser", explique Lola Quitard, directrice du Conseil des chevaux de Normandie. Plusieurs lieux de collecte ont été mis en place, notamment au Pôle international du Cheval Longines Deauville (Calvados), au Pôle hippique de Saint Lô (Manche), à Normandie Equine Vallée à Goustranville (Calvados), au Haras du Pin (Orne) ou encore à l'Hippodrome de Mauquenchy (Seine-Maritime). L'ensemble des dons récoltés seront ensuite transportés vers une structure équestre en Pologne." Nous demandons aussi aux professionnels de la filière s'ils peuvent proposer des emplois pour des réfugiés ukrainiens qui pourraient travailler dans leurs structures ou tout simplement s'ils ont des logements pour accueillir", poursuit la responsable.

Selon des informations communiquées par le Conseil des chevaux de Normandie, la filière équine en Ukraine compterait plus de 100 000 chevaux. "Beaucoup d'entre eux sont bloqués par la guerre. Les professionnels n'ont plus accès aux matières premières. C'est pour cela que nous avons besoin de dons en nature, de type fourrage, aliments ou petits produits vétérinaires pour les premiers soins", poursuit-elle. Si la situation le permet, l'association espère ensuite pouvoir rapatrier les équidés, même si pour l'heure, cela semble compromis. "On étudie la possibilité de le faire. Les Ukrainiens peinent déjà à quitter leur pays...", précise Lola Quitard.

