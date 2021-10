Une petite douceur pour les fêtes

Pour une trentaine de marrons

Infusion : 1 nuit. Marinade : 6 jours.

Repos : 1 journée. Cuisson : 40 mn

1,5 kg de marrons épluchés

1,7 kg de sucre

1 gousse de vanille



Préparez le sirop : dans une casserole, mettez le sucre, 1, 2 l d’eau et la gousse de vanille fendue en deux. Fouettez, portez à ébullition, puis laisser refroidir. Laissez infuser la vanille ainsi toute la nuit.

Le lendemain, placez les marrons épluchés dans une casserole d’eau froide et mettez à chauffer lentement jusqu’à obtenir une légère ébullition. Laissez mijoter ainsi pendant 20 mn environ : les marrons doivent cuire sans se briser. Pour vérifier la juste cuisson, piquez-les avec une aiguille : elle doit pénétrer et ressortir facilement. Faites ce geste fréquemment pour éviter une cuisson trop longue. Egouttez les marrons et laissez-les refroidir.



Retirer les demi-gousses de vanille du sirop et ajouter les marrons. Portez à très légère ébullition, puis stopper la cuisson. Laisser refroidir et macérer 6 jours au réfrigérateur.

Passé ce temps, égouttez les marrons sur une grille à pâtisserie pendant 1 journée afin qu’ils sèchent.

Présentez les marrons glacés dans une coupe sans trop les entasser afin qu’ils ne se brisent pas.

Vous pouvez les garder 6 mois dans le sirop en les plaçant au froid.