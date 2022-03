Solidarité. Arrêt de la collecte de dons pour l'Ukraine, les Havrais ont été généreux

La collecte organisée par la Ville du Havre pour venir en aide au peuple ukrainien prend fin ce mardi 15 mars. Elle est en quelque sorte victime de son succès. En dix jours, plus de 4 000 personnes sont venues déposer des produits de première nécessité dans les différents points de collecte mis en place par Le Havre. Leur générosité a permis de constituer près de 2 000 cartons et de collecter plusieurs centaines de couvertures et duvets. La Ville précise que "conformément aux instructions nationales de la Protection civile, les points de collecte fermeront à compter de ce mardi soir. La Protection civile va désormais se concentrer sur l'acheminement de ces dons jusqu'à la frontière ukrainienne".

Les habitants qui souhaitent poursuivre leur action de solidarité envers l'Ukraine sont invités à se rapprocher de la Croix Rouge ou de Médecins sans frontières pour des dons financiers uniquement.