Noël à Rouen : des décos toujours plus écolo

Avant de dominer nos têtes, ces illuminations ont été choisies par des élus. “Nous essayons souvent certaines guirlandes dans un hangar en juillet ou en août pour nous rendre compte de l’effet qu’elles donnent.” Noël se prépare au cœur de l’été !

Economie d’énergie

Tous les ans, la ville agrémente son stock de guirlandes de motifs différents. Cette année, la tendance sera au blanc. “En terme de budget, Rouen se situe dans la moyenne basse, puisque nous consacrons 400 000 € aux décorations”, affirme Bruno Bertheuil, adjoint au maire chargé des manifestations publiques.

La municipalité entend compter au plus juste mais n’a pas l’intention de supprimer ce plaisir qui fait partie des joies de Noël. Cette année, 95 % des ampoules sont à led, beaucoup moins gourmandes en énergie. Plus chères à l’achat, l’économie est cependant sensible au niveau de la consommation. “Par rapport à l’an dernier, où 60 % seulement des ampoules étaient des leds, nous allons réaliser une économie de 5 000 €.” La ville va prendre son air de fête du 2 décembre au 3 janvier.