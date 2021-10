Noël dans les grands magasins rouennais : tradition et rock'n roll

“Décembre représente une part très importante de notre activité”, confie-t-on aux Galeries Lafayettes. “C’est une période d’activité intense durant laquelle tout le monde est sur le qui-vive. On ne doit pas et on ne peut pas la rater.”

Malgré le contexte plutôt difficile, le bilan de cette année 2011 est relativement positif. Ainsi aux Galeries, on aborde les fêtes de fin d’année de façon plutôt sereine et même décontractée, à l’image du thème choisi. Car cette année, la fête prend des airs rock’n roll, puisque la grande enseigne a pris pour thématique Noël rock and mode. Des concerts ont été prévus, au niveau -1 du magasin.

Les décorations se suivent mais ne se ressemblent pas. Un peu plus loin, au magasin Printemps, Noël sera plus traditionnel. L’accent a été mis sur le voyage et la part de rêve qu’il suscite chez tous. “Nous avons établi un partenariat avec l’Orient Express, symbole du voyage et de l’élégance, qui emmène ses voyageurs dans des villes mythiques comme Venise ou Istanbul pour ne citer qu’elles”, explique Aline Derlot, directrice du magasin Printemps à Rouen.

Cette année, ici aussi, c’est avec sérénité que le magasin aborde la période des fêtes. “Noël se fera, c’est une certitude, parce que cette période reste un moment privilégié où la famille se resserre et dont on veut profiter au maximum, surtout si l’on a fait attention le reste de l’année.” La période démarre assez tranquillement. “Le froid nous manque ! Il donne cette ambiance particulière et cet esprit de Noël.” Avec l’arrivée des flocons, le magasin espère donc voir le flot de ses acheteurs s’intensifier.