[Vidéo] Caen. Un luthier prête un violon à une adolescente ukrainienne 

Une histoire qui redonne le sourire. Polina, 13 ans, a fui l'Ukraine pour rejoindre la France le lundi 28 février. Avec sa maman, elles ont décidé de quitter le pays en guerre. Son père est resté sur place... tout comme son violon. Alors, Antoine Lescombe, luthier à Caen, rue Demolombe, a gentiment prêté un nouvel instrument à la jeune fille.

Son violon est resté en Ukraine

"J'ai été sollicité il y a trois jours pour savoir si je pouvais trouver un violon pour une jeune fille ukrainienne. À mon habitude, j'ai dit oui", rembobine l'artisan, sourire aux lèvres. Et ce pour le plus grand plaisir de Polina. "Avant de fuir le pays, j'ai demandé à maman si je pouvais aller chercher mon violon mais c'était trop dangereux", se remémore la jeune fille qui pratique cet instrument depuis six ans.

Polina, 13 ans, espère rejoindre un orchestre.

Une maison de vacances en Normandie

Inscrite au conservatoire de Kiev, elle va continuer à suivre ses cours avec sa professeure par visioconférence. Antoine Lescombe a aussi fait les démarches pour qu'elle intègre le conservatoire de Caen. "J'ai de la chance de pouvoir jouer ici, je suis très heureuse."

Elle espère intégrer un orchestre. "C'est plus intéressant que de jouer toute seule." Elle et sa maman habitent dans leur maison de vacances à Courseulles-sur-Mer. Elles n'y avaient pas remis les pieds depuis 2019, avant la crise de la Covid-19. Si elles avaient envisagé de ne rester qu'un mois en France, elles devraient finalement y séjourner jusqu'à cet été.