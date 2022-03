Vire Normandie. "On se sent concernés par ce qui se passe en Ukraine"

Comme de nombreuses mairies en France, celle de Vire Normandie a souhaité s'engager pour l'Ukraine. Une adresse mail, ukraine@virenormandie.fr, a été créée jeudi 3 mars afin de recenser les habitants souhaitant accueillir des réfugiés ukrainiens. C'est en lisant le journal que Jonathan et Judi Badger, Anglais d'origine et installés dans la commune de Saint-Germain-de-Tallevende, ont décidé d'envoyer un mail. "On se sent concernés par cette guerre. Nous avons immédiatement proposé d'héberger une famille ukrainienne", confie le sexagénaire. Le couple met à disposition une chambre double avec une salle de bains et toilettes privatifs ainsi qu'une petite chambre pour trois jeunes enfants. "La guerre n'est pas en France, mais c'est très proche de chez nous", poursuit-il. Pour ce couple de retraités, la durée d'hébergement n'est pas un souci. "Nous avons une grande maison. Si notre famille nous rend visite, ça n'est pas un problème. Nous avons un grand terrain, nous installerons des tentes dans le jardin", s'amuse Jonathan Badger.

Pour l'heure, le couple n'a pas encore été contactée par la mairie pour recevoir une famille. "On sait juste qu'il y a une très forte possibilité", conclut-il.