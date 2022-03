Saint-Vaast-la-Hougue. Le chantier naval prépare l'arrivée d'Ukrainiens

Impossible pour Gilles Auger de rester inactif face à la guerre en Ukraine. Le patron du chantier naval Bernard, situé 4 place maréchal Leclerc, à Saint-Vaast-la-Hougue, organise, du mardi 8 au jeudi 10 mars inclus, une collecte de biens de première nécessité. Les volontaires peuvent déposer à l'entreprise des produits d'hygiène, couches, médicaments, nourriture pour bébé, couvertures, polaires, duvets… Le tout sera acheminé par camionnette vendredi 11 mars au matin, direction la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. L'appel a pris. "Un grand nombre de personnes ont appelé pour être chauffeurs, familles d'accueil ou pour prêter des logements." Car Gilles Auger ne s'arrête pas là. Il souhaite aussi ramener des familles ukrainiennes qui ont fui la guerre, jusque dans le Val-de-Saire. "Notre but, c'est, à notre échelle de désengorger Varsovie, où tous les réfugiés arrivent par train et où il y a une population énorme, et donc c'est d'accueillir de nouveaux arrivants dans notre village et dans la région. On a même des pêcheurs bretons qui vont partir avec nous et qui arrivent avec un minibus de neuf places." Le patron s'entretient aussi auprès de la préfecture et de l'ambassade pour identifier les Ukrainiens prêts à venir en France.

Pour le moment, dans le Cotentin, "une dizaine de familles se sont proposées pour les accueillir chez elles ou leur prêter des logements", estime Gilles Augier ce mardi 9 mars.

Gilles Auger : 06 80 27 31 65