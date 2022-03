La Haye. Guerre en Ukraine : une collecte organisée à la permanence du député Stéphane Travert

Le député de la Manche Stéphane Travert met sa permanence parlementaire de La Haye à disposition de ceux qui veulent déposer des dons pour aider le peuple ukrainien. Ils seront ensuite remis aux associations humanitaires et aux collectivités. Les dons acceptés sont : les produits de survie (couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, lampe-torche, piles, bougies, matériel médical…) ; les produits d'hygiène (gels douche, dentifrice, brosses à dents, masques, couches…) ; et les produits alimentaires non périssables (pâtes, riz, conserves, lait en poudre…).

Du lundi 7 au jeudi 10 mars, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h au 11 rue du Calvaire, 50250 La Haye.