Bonne table à Caen. Chez Adrian's, une cuisine simple "sans chichi"

Vous connaissez la série Rocky ? Nicolas Druesne et Thomas Chalet en sont de véritables passionnés. C'est de là qu'est venu le nom du restaurant "Adrian's", ouvert le 13 décembre à Caen. "Dans un épisode, il y a un restaurant qui porte le même nom. Ça nous a plu, explique Nicolas. Depuis l'ouverture, des clients nous rapportent des souvenirs", comme cette petite statuette ou ce tableau de Rocky Balboa accroché au mur.

Un rapport qualité/prix au top

L'un ne fait pas de la restauration sa spécialité, l'autre est plongé dedans depuis plus de vingt ans. Chez McDonald's, Nicolas était manager, mais au moment où il avait décidé de faire ses valises, l'ancienne crêperie Carte Blanche de la place Gardin fermait boutique. "Ça fait quelques années que Thomas me tannait pour qu'on monte notre affaire ensemble." L'opportunité était immanquable pour les deux amis. Tout a été refait, laissant place à une salle chaleureuse. Ici, l'idée est de proposer des "plats simples 'sans chichi', qui nous rappellent notre enfance, comme les tartines de sardine, les œufs mimosa ou le financier tigré", explique-t-il. Il y a une carte, "qui changera selon les saisons. Par exemple, l'entrée cappuccino de cèpes peut être remplacée par des tomates burrata l'été". Chaque midi, une ardoise s'ajoute pour "nos coups de cœur". Je choisis les linguines aux quatre fromages, gorgonzola, emmental, tomme et parmesan accompagnées de truffe noire. Je me régale et je poursuis mon déjeuner avec un thé gourmand. Trois mignardises sont au choix. J'opte pour un cookie, une part de tarte aux pommes et un financier tigré. Chez Adrian's, ils ne blaguent pas sur les quantités, pour un prix raisonnable. Comptez 18 € pour entrée/plat ou plat/dessert et 22 € pour le menu complet. Une adresse qui convient à tous, même Amandine Petit et Dorian Louvet y ont déjeuné. Un habitué paraît-il !

Si le restaurant est ouvert uniquement le midi, du lundi au vendredi, il compte organiser une à deux fois par mois des soirées à thème. Le jeudi 10 mars, c'est soirée Mont d'or à partager ! Des afterwork devraient aussi voir le jour, dès la mi-mars.

Pratique. Adrian's restaurant, 10 place Gardin à Caen. Ouvert du lundi au vendredi midi, fermé le week-end. Tél. 02 31 08 20 00.