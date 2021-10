Mont-Saint-Aignan : le projet d’éco-quartier se précise

“Ce n’est pas encore un projet, mais un programme”, a prévenu Pierre Léautey, maire de Mont-Saint-Aignan, lors de la présentation de l’éco-quartier, jeudi 17 novembre. Il s’étendra sur un terrain de 2 hectares, à l’angle de la rue Le Verrier et de l’avenue du Mont aux Malades. On y prévoit la construction de 205 logements, répondant aux normes bioclimatiques, répartis entre des maisons et de petits immeubles pouvant atteindre quatre étages. Un détail qui a fait bondir plus d’un habitant dans la salle.