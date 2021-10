Optima cours à Rouen : pour une année scolaire optimale

Les vacances de Noël approchent, pour les élèves qui voudraient en profiter et se remettre à niveau

il y a la solution Optima Cours. Cette nouvelle enseigne de soutien scolaire, agrée par l’Etat, a

ouvert sur Rouen depuis septembre dernier et propose des cours du CP à niveau Bac +. L’élève a

le choix entre cours en centre où à domicile. Au programme, préparation aux examens, ateliers

méthodologiques, cours particuliers ou en groupe, tout cela en suivant respectueusement le

programme officiel de l’Education Nationale.

Optima Cours s’adapte au niveau de l’élève, et suit avec attention l’évolution de celui-ci en tenant une fiche pédagogique où sont notées les observations du professeur et de l’élève ainsi que ses résultats. Les cours à domicile permettent de bénéficier de 50% de déduction d’impôt, le prix varie selon le niveau de l’élève et toutes les matières y sont enseignées. Les professeurs sont recrutés pour leurs connaissances, leur expérience et leur pédagogie mais aussi pour leur passion de l’enseignement.

Pratique. Optima Cours, 24 Allée Eugène Delacroix, 76 000 Rouen. Tel 02 35 03 13 44. www.optimacours.fr