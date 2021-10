Crise : le Crédit municipal de Rouen redresse la barre

Descendant du Mont-de-Piété, un crédit municipal est un établissement public communal spécialisé en prêts sur gage. “Il a une fonction bancaire et sociale”, explique Emmanuelle Jeandet-Mengual, maire-adjointe de Rouen en charge des finances. “Il permet aux gens de récupérer quelques sous rapidement”.

Pas besoin d’être rouennais pour toquer à sa porte. L’usager y dépose un objet – 90% de bijoux, parfois des œuvres d’art – en échange duquel il obtient un prêt, jusqu’à 80% de la valeur de l’objet pour les bijoux et 50% pour les objets d’art. Minimum accepté : 20 €. Le prêt moyen atteint 520 € à Rouen.

Six mois pour décider

Pour déterminer leur valeur, les biens déposés sont pesés ou, au besoin, expertisés. “La personne a ensuite six mois pour faire un choix : soit il rembourse le prêt et les intérêts (de 7,7 à 15,4 %) et repart avec l’objet, soit il paye les intérêts et dispose de six mois supplémentaires pour rembourser”, détaille Laurent Daupley, le directeur. Si l’usager ne peut rembourser, l’établissement vendra le bien aux enchères.