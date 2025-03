[En questions] Rouen. Guillaume Marical veut allier la plongée et le social pour qu'un "maximum de monde tombe amoureux de l'océan"

Le Rouennais Guillaume Marical est instructeur de plongée pour Lov'Ocean à Tenerife aux Canaries. Une activité qu'il veut faire découvrir à un public qui en est éloigné.

Guillaume Marical souhaite mettre la plongée au service du social.

Comment la plongée a-t-elle changé votre vie ?

"Je suis originaire du quartier Grammont à Rouen. J'ai toujours rêvé de plongée. J'ai travaillé pour. Et la première fois que j'ai vu les poissons, la vie marine, le bleu de l'océan, c'était… J'ai l'image imprimée en tête comme si c'était hier. Et ça m'a motivé à travailler. De là où je viens, quand on est jeune, c'est compliqué. La plongée a fait naître des rêves."

Quel est le projet que vous souhaitez mettre en place désormais ?

"J'aurais aimé avoir une opportunité, adolescent, d'essayer la plongée sous-marine, quand je vois le déclic que ça a été pour moi. Et donc, je voudrais proposer ça à des jeunes à Rouen, en difficulté ou en réinsertion. La plongée permet de renouer avec la nature, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au corps. Et donc j'aimerais sur le long terme trouver des partenariats avec des associations ou des établissements pour proposer, soit des baptêmes à Rouen en piscine quand je suis ici, soit des stages de réorientation professionnelle, emmener jusqu'au diplôme de guide de plongée. Je voudrais faire en sorte qu'un maximum de monde tombe amoureux de l'océan."

Quelles sont les prochaines étapes

à venir ?

"En ce moment, je recherche un partenaire, un associé ou un investisseur pour mener à bien le projet. Je suis en train de travailler sur le business plan parce que je considère l'option de monter l'association en France. Mais j'ai besoin de quelqu'un, qui aurait ses compétences, pour avancer."

Pour contacter Guillaume Marical : lovocean4@gmail.com