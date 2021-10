Rouen: interpellés pour alcool au volant

Il est 23h50, jeudi 1er décembre, quand une équipe de Police secours est requise rue du Docteur Leroy à Malaunay pour un accident matériel. Un jeune homme âgé de 18 ans, avait garé là son véhicule afin de rendre visite à un ami. Alors qu'il retourne vers sa voiture, il assiste impuissant à l'incident : une Laguna percuttant l'arrière de son véhicule. Le conducteur, âgé de 26 ans, vivant à Maromme, a déclaré que sa voiture n'était pas assurée. Il a par ailleurs été contrôlé positif au test d'alcoolémie avec près de 2,06 grammes d'alcool par litre de sang. Il a été ramené à l'Hôtel de police.

Police Secours l'avait repérée alors que la BMW grillait un feu rouge à l'intersection du quai Corneille et de la rue de la République. Il était 3h50, vendredi 2 décembre. Le véhicule des forces de l'ordre s'est mis à poursuivre cette voiture, qui roulait à près de 110km/h. Le conducteur finit par se stationner sur le Mont Riboudet, et c'est là qu'il est contrôlé par la police. L'homme, âgé de 39 ans et réisant à Montigny, s'est révélé positif au test d'alcoolémie. Il avait 1,38 gramme d'alcool par litre de sang. Il a été ramené à l'Hôtel de Police.