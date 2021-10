Rouen : ils étaient complètement saouls au volant

La première personne interpellée est une femme. Les policiers étaient requis pour un accident matériel rue Saint Gervais à Rouen. Une voiture avait en effet foncé dans la barrière de sécurité qui se trouvait au niveau du trottoir. La conductrice est descendue en titubant, à l'arrivée de la police, et avait du mal à s'exprimer. Par ailleurs, son haleine sentait fortement l'alcool. Née en 1969 et originaire de Mont-Saint-Aignan, elle avait 2,04 grammes d'alcool par litre de sang.

Un peu plus tard, vers 1h55, le second conducteur a été aperçu, boulevard de la Marne, à Rouen, vers 1h55, ce vendredi 19 octobre. Les policiers ont en effet constaté qu'un véhicule remontait le boulevard vers la place Cauchoise, tous feux éteints. Contrôlé, il s'est avéré que le conducteur, un homme âgé de 28 ans, originaire de la Londe et sentant fortement l'alcool, avait près de 2,06 grammes d'alcool par litre de sang.