Un petit paradis pour enfants

Cette année, la grande nouveauté de Rouen Givrée est sur l’esplanade Marcel Duchamp et se nomme le “Jardin des neiges”, un village conçu pour les enfants de 3 à 7 ans. Ils pourront se défouler à l’espace de glisse (patinoire, ski de fond et luge) ou à la garderie. Dans la “roulotte scarabée” et sous la tente, des ateliers (cirque, illustrations, écriture, contes...) leur sont dédiés.



Espace de glisse, garderie. Jusqu’au 16 décembre : les mercredis et samedis, de 13h à 19h, dimanche de 14h à 18h. Le 17 de 10h à 19h, les 18 et 19 de 14h à 18h, les 20, 21, 22 et 23 de 10h à 19h, le 24 de 10h à 16h, du 26 au 30 de 14h à 19h, le 31 de 14h à 16h.



Ateliers, spectacles et contes. Jusqu’au 16 : le mercredi de 11h à 13h et de 14h à 19h, les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 19h. Du 17 au 31 : du lundi au vendredi de 11h à 13h et de 14h à 19h, les samedis et dimanches de 10h à 13h et de 14h à 19h.



Roulotte scarabée. Jusqu’au 16 : les mercredis et samedis de 11h à 12h30 et de 14h à 18h, les dimanches de 14h à 18h. Du 17 au 31 : les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 14h à 18h, les mercredis et samedis de 11h à 12h30 et de 14h à 18.