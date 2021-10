Vive la glisse sur le “Lac Gelé” !

Le lac gelé et ses 400m2 de glace est devenu le rendez-vous incontournable de tous les rouennais amateurs de glisse. Les clubs de sports de glace - RHE, ROC, ESPAR et le club de hockey amateur de Rouen - proposent des animations et des tournois les jeudis 8 et 15 décembre de 18h à 20h, le vendredi 9 de 19h30 à 21h30, les samedis 10 et 17 de 16h à 16h30 et le lundi 12 de 18h à 20h.



Pratique. Lac gelé, Place de l’Hôtel de Ville jusqu’au 31 décembre.

En période scolaire : le lundi, 12h-13h30 et 16h-18h ; le mardi : 12h-13h30 et 16h-19h ; mercredi 7 : 10h-12h et 14h-19h ; mercredi 14 : 10h-19h ; le jeudi :12h-13h30 et 16h30-17h15 ; vendredi 9 : 12h-13h30 et 16h-21h30 ; vendredi 16 :12h-13h30 et 16h-19h ; les samedis 10 et 17 : 10h-16h et 16h30-19h ; dimanche 11 : 10h-19h.

Du lundi 19 au samedi 31 décembre, tous les jours de 10h à 19h, exceptés les samedis 24 et 31 décembre, de 10h à 17h.