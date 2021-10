Vitrines de Rouen : "Toutes les idées sont les bienvenues"

Quel bilan tirez-vous de cette première année d’existence ?

“Il est plutôt positif. Aujourd’hui, l’association compte 300 adhérents. C’est l’objectif que nous nous étions fixé pour la première année. Ce nombre permet déjà de mener des opérations d’envergure comme la grande braderie ou encore le Jardin des neiges durant Rouen Givrée. Par ailleurs, nous avons réussi à lancer tous les projets que nous souhaitions. Maintenant, il faut continuer de grandir et corriger les erreurs que nous avons pu faire, afin d’arriver à des actions plus pertinentes et efficaces. Nous désirons construire quelque chose à taille humaine et à la mesure de nos moyens.”

Que répondez-vous à ceux qui restent sceptiques quant à l’utilité de l’ACAR ?

“Si on ne fait rien, rien ne bougera. Il vaut mieux tenter d’initier des actions, même si elles ne sont pas parfaites au début, que d’attendre sans rien faire. Que les sceptiques nous rejoignent, apportent leurs idées, c’est ainsi que nous avancerons. Plus nous serons nombreux au sein de l’ACAR, plus nous aurons du poids pour faire entendre nos besoins et nos attentes.”

Le plan FISAC vient d’être voté. Est-il en mesure de redynamiser le centre-ville ?

“Tout ce qui rénove le centre-ville est de nature à le rendre plus attractif. Et ce qui est intéressant, dans le plan FISAC, c’est que l’ensemble des acteurs travaille et a envie de faire quelque chose ensemble. Grâce au FISAC, une partie des projets d’aménagement de la ville est financée par l’Etat. C’est à nous, commerçants, d’utiliser ces outils pour attirer des clients. Mais cela ne fait pas tout, c’est notre énergie et notre dynamisme qui rendront aussi le centre-ville attractif.”

Vous venez de lancer un site internet, vitrinesderouen.fr. Qu’en attendez-vous ?

“Son rôle est de montrer à nos clients la richesse du centre. Tous les commerçants y sont recensés et pas uniquement nos adhérents. Rouen compte près de 2 500 commerçants et l’une de ses particularités est d’héberger de nombreux artisans”.



Quels sont vos projets pour 2012 ?

“Nous allons réitérer les grands rendez-vous 2011, en les améliorant, et en créer de nouveaux. Ainsi, l’ACAR participera à la semaine de l’Artisanat. Nous prévoyons également une quinzaine commerciale entre la fête des mères et celle des pères. Et nous nous investirons dans les fêtes de Jeanne d’Arc. Enfin, nous nous insérerons dans les actions qui existent déjà, en insufflant notre patte “Vitrines de Rouen”.

Une vie, six dates

1968 : naissance à Chartres

1996 : devient directeur de l’Armitière

2004 : ouverture de l’Armitière jeunesse

juin 2010 : création de l’ACAR-Vitrines de Rouen

septembre 2011 : élu président de l’ACAR

novembre 2011 : ouverture de l’espace presse à l’Armitière