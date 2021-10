Commerce : les Vitrines de Rouen ouvrent leur site internet

Elle l’a voulu ambitieux, ergonomique et en phase avec les dernières innovations du web. L’Association des commerçants rouennais des Vitrines de Rouen a dévoilé son nouveau site internet, créé par l’agence WEM, basée à Déville-lès-Rouen. Ouvert depuis peu, www.vitrines-de-rouen.com a été conçu pour le grand public et les commerçants. La quasi-totalité des commerces de la ville y est recensée et les commerçants adhérents à l’association sont valorisés. Une application iPhone devrait voir le jour fin 2012.

Régie publicitaire innovante

Ce sont 2842 commerces et artisans qui sont très exactement fichés et présentés sur le nouveau site, où l'internaute dispose d'un moteur de recherche à quatre entrées : par profil, par quartiers, multicritères et par géolocalisation. Infos pratiques, voire historiques, le site se veut complet et instinctif. Au printemps, les commerçants adhérents pourront faire leur publicité sur le nouveau portail, grâce à une régie publicitaire innovante. Ils pourront gérer eux-mêmes, via leur accès personnel, leur stratégie de communication. Pour les Vitrines de Rouen, les recettes "devraient simplement couvrir les investissements afin de faire évoluer le site dans le futur", a expliqué Matthieu de Montchalin, le président de l'association.

L'ACAR-Vitrines de rouen compte actuellement 350 adhérents.

Le site internet