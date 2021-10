Rouen. En 2017, les commerces de Rouen ouvriront deux dimanches de plus

En 2017, les commerces de Rouen (Seine-Maritime) seront autorisés à ouvrir leurs portes sept dimanches par semaine, soit deux de plus que les années précédentes. Le maire de la ville, Yvon Robert, espère avec cette mesure (annoncée ce mercredi 14 décembre 2016) "accompagner cette volonté des commerçants de la ville car elle participe à la dynamique commerciale du centre-ville".

Dates stratégiques

Dans le détail, sept dates ont été choisies, en lien avec les commerçants, pour ces ouvertures. Les premiers dimanches des soldes d'été et d'hiver, les trois premiers dimanches de décembre et, nouveauté, un dimanche de braderie et un quatrième dimanche de décembre.

Notez qu'en 2017, les 24 et 31 décembre tomberont... un dimanche !

Encore un dimanche pour les cadeaux ce 18 décembre

Pour rappel, les commerces du centre-ville et les centres commerciaux seront exceptionnellement ouverts les dimanches 18 décembre 2016 et 15 janvier 2017.

