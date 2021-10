Seine Avenue : des logements sociaux "made in Bouygues" à Rouen

A l'angle du boulevard Gambetta et des quais de Seine, à deux pas du Conseil régional et de la place Saint-Marc, et en lieu et place de l'ancienne piscine, le projet risque de ne pas passer inaperçu. Vendredi 16 décembre, la première pierre de la future résidence Seine Avenue a été posée. Conçue par l'architecte Alain Elie, cette dernière est vendue en VEFA (vente en état futur d'achèvement) par Bouygues Immobilier à Habitat 76, principal bailleur social du département.

Sur près de huit étages, l'ensemble (composé de deux bâtiments), regroupera 136 logements sociaux (gérés par le CROUS), 50 logements sociaux, 50 lots pour l'accession à la propriété , ainsi que 325 m2 d'espaces de bureaux ou commerciaux.

Les premiers habitants sont attendus pour la fin 2013.