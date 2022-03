Rouen. Rouen : un nouveau quartier va voir le jour à deux pas du centre-ville

Les barres d'immeubles à moitié détruites et les bulldozers ont laissé la place à un grand terrain nu et inexploité. Depuis quelques semaines, les 146 logements de l'angle de l'avenue Jean-Rondeaux et du boulevard d'Orléans, à Rouen (Seine-Maritime), ont disparu et laissent un trou béant dans le paysage. "Les cinq bâtiments dataient des années 50. Dès le début, il y a eu des problèmes avec les fondations et à la fin les immeubles penchaient", explique Sébastien Métayer, directeur du développement durable et du patrimoine chez Habitat 76, le propriétaire du terrain.

Deux projets d'avenir pour le quartier

Le bailleur social fait table rase et se penche déjà sur l'avenir de cette friche située à deux pas des quais de Seine, aux portes du futur écoquartier Flaubert et le long de la future ligne de TEOR T4. "C'est un site stratégique", concède Christine Rambaud, adjointe à la mairie en charge de l'urbanisme. Sur ce dossier, la Ville a apporté son aide pour être sûre que le Plan local d'urbanisme (PLU) soit respecté. Mais aussi pour donner sa vision de l'avenir. "Avant de délivrer le permis de construire, nous voulons nous assurer qu'il y ait un espace vert le long de l'avenue Rondeaux et que le boulevard d'Orléans puisse être élargi pour faire passer une ligne de TEOR entre l'écoquartier et la future gare rive gauche", confie l'élue.

De son côté, Habitat 76 étudie deux scenarii pour le terrain. Le premier prévoit 280 logements mêlant location, accession à la propriété et biens privés. "Pour le second, nous menons des études pour savoir s'il vaut mieux réhabiliter notre siège ou en construire un nouveau, explique Sébastien Métayer. Si on intègre le nouveau siège d'Habitat 76, on descend à 200 logements." Pour trancher, le conseil d'administration du bailleur devrait prendre une décision d'ici la fin de l'année 2018. Le coût des deux possibilités n'est pas connu, mais les premiers bâtiments pourraient sortir de terre fin 2020.

