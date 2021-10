Avoir la forme en 2012 : et si vous preniez un coach ?

Coacher, qu’est ce que c’est ?

“Cela consiste à prendre le meilleur de chaque personne pour le faire émerger, faire ressortir le côté sportif qui sommeille en eux. D’abord, on les “éduque”, plus on les motive, on leur apprend à éviter cette routine qui va les lasser.”

Vers quelle discipline peut s’orienter quelqu’un qui n’a pas l’habitude de faire du sport ?

“L’aquagym, le yoga, le tai-shi… Au fur et à mesure, on va vers des cours un peu plus exigeants sur le plan physique.”

Comment ne pas lâcher en cours de route ?

“Il ne faut surtout pas se surestimer au départ. Il est nécessaire de commencer à son juste niveau et laisser son corps progresser. Tourner en rond démotive. Varier les entraînements permet de ne pas se lasser. Si on repasse par chez soi après le travail, on ne ressort pas ! Il faut aller directement à la salle.”

Quel bien-être cela apporte-t-il ?

“Dès les premières activités physiques, on voit qu’on peut gagner au niveau du rythme cardiaque. Le cœur se fatigue moins vite. On est moins essoufflé en montant les escaliers. On joue aussi sur le cholestérol, la tonicité, le renforcement musculaire… On affine plus facilement la silhouette. Le stress de la vie quotidienne est remplacé par une “bonne” fatigue physique.”