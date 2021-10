Projet Genesis : Laurent Wauquiez vient louer "l'excellence" à la rouennaise

La grande "tournée" rouennaise de Laurent Wauquiez a débuté ce jeudi 12 janvier après-midi dans les locaux de l'UFR de Sciences et techniques, au Technopôle du Madrillet, à Saint-Etienne-du-Rouvray. Le ministre est venu féliciter l'équipe de chercheurs du projet Genesis, tout juste choisi dans la deuxième vague des "équipements d'excellences", les Equipex. Projet de pointe en nanoanalyses porté par l'Université de Rouen, Genesis regroupe des équipes de chercheurs du Groupe de Physique des Matériaux (GPM, Rouen), du CIMAP (Caen) et du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA, Saclay).

"A l'échelle d'un atome"

Unique au monde, le laboratoire, doté à Rouen d'un microscope électronique ultra-puissant et de sondes atomiques, tente de comprendre les effets des radiations sur les matériaux composant les réacteurs nucléaires. Une recherche, on le comprend, hautement stratégique dans le contexte post-Fukushima. "Ce matériel nous permet d'observer les matériaux à l'échelle d'un atome", a expliqué Philippe Pareige, directeur du GPM et de Genesis. L'objectif : améliorer la sûreté des centrales nucléaires, notamment dernière génération.



"J'ai toujours été intrigué de voir autant de projets d'excellence sortir des pôles de recherche rouennais", a déclaré Laurent Wauquiez à l'issue de la visite. "Les Equipex vont permettre de structurer ces laboratoires d'excellence européenne et mondiale. C'est indispensable pour rester dans la compétition internationale".

Le projet Genesis, qui a reçu des subventions des conseils régionaux de Haute et Basse-Normandie (respectivement 6 millions et 1 million d'euros), bénéficiera d'une subvention de l'Etat de 46 millions d'euros, dont 32 millions de la part des organismes nationaux de recherche. Areva et EDF sont également partenaires du centre de recherche.