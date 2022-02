Recherche: la Région débloque 4M€ pour Genesis

Le 11 juin, en commission permanente, les élus de la Région ont voté une subvention de 4,062 millions d'euros en faveur de l'Université de Rouen pour accompagner le projet de recherche Genesis, piloté en commun par le Groupe de Physique des Matériaux (GPM), le laboratoire d’Excellence EMC3 (Energy, Materials and Clean Combustion Center) et l'Institut Carnot ESP (Energie et Systèmes de Propulsion).

Les chercheurs du projet, retenu comme "équipement d'excellence" par le gouvernement précédent, étudient l'évolution et le vieillissement des matériaux, notamment ceux des centrales nucléaires soumis aux irradiations.

Lire aussi... Projet Genesis : Laurent Wauquiez vient louer "l'excellence" à la rouennaise (12 janvier 2012)