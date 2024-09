Rouen. Pour sa rentrée, l'université mise sur la recherche

Avec 23 337 étudiants inscrits au 2 septembre, l'université de Rouen prévoit des effectifs stables pour la rentrée à venir. Double licence en économie-mathématiques, Diplôme d'études spécialisées (DES) de notariat, diplôme universitaire en responsabilité sociétale et environnementale, les nouveautés sont légion cette année.

Au-delà des nouveaux diplômes proposés cette année, les annonces ont surtout porté sur la recherche, notamment la création de deux nouveaux laboratoires d'"excellence" dans le domaine de la chimie et de la santé au 1er janvier 2025.

300 chercheurs réunis

au sein d'un laboratoire

Le premier est le fruit d'une fusion de laboratoires rouennais et caennais, le Cobra à Rouen (laboratoire de chimie organique et bioorganique, réactivité et analyse) et le LCMT à Caen (laboratoire de chimie moléculaire et thio-organique. "Ce sera le plus gros centre en France de chimie moléculaire, explique Laurent Yon, président de l'université de Rouen. Il va réunir plus de 300 chercheurs et une plateforme avec du matériel de très haute technologie."

Le deuxième laboratoire "AIMS" (Analyse intégrée multimodale en santé) travaillera sur les domaines du "numérique en santé" et des "données de santé" autour du campus Santé Rouen Normandie, à savoir l'université de Rouen mais aussi le CHU et le centre Henri Becquerel de lutte contre le cancer. "Il s'agit de médecine de précision, c'est-à-dire de la médecine individualisée. Nous allons gérer tout ce qui a trait à la génération et à l'interprétation de données médicales avec l'usage de l'intelligence artificielle."

Ce laboratoire a vocation à devenir un "Institut normand de médecine de précision" d'après le président de l'université de Rouen.