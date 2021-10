Le bilan est bon pour Bouchons 276. L'association a en effet récolté en 2011 176 tonnes de bouchons et couvercles en plastiques, ce qui lui a permis de recueillir 51 680 euros. Cet argent a été reversé à 59 personnes ou associations d'handicapés de Normandie.

Depuis sa création en avril 2003, Bouchons 276 a récolté plus de 1 100 tonnes de bouchons et couvercles en plastique et versé 173 000 euros d'aides.