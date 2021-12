En effet, en 2012, les bénévoles de cette association ont récolté plus de 200 tonnes de bouchons. L’argent réuni grâce aux ramassages menés dans plus de 300 lieux de l’Eure et de la Seine-Maritime, est utilisé pour venir en aide à des personnes en situation de handicap.

En 2012, 71 personnes en ont bénéficié. Depuis son origine, l’association a récolté pas moins de 1.315 tonnes de bouchons, soit 230.628 €.