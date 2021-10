Déville : ivre elle fonce dans une voiture

C'est la voisine de la conductrice, descendue pour promener son chien, ce dimanche soir, vers 22h25, qui a été témoin de toute la scène. Elle a vu cette femme sortir de chez elle, rue Robert Schumann, monter dans sa voiture et démarrer en trombe. Elle heurte alors une voiture stationnée là. La conductrice, âgée de 55 ans, est descendue de la voiture en titubant et est tombée dans le caniveau. Sa voisine s'est alors précipitée pour lui retirer les clés du véhicule car celle-ci semblait vouloir reprendre le volant. A l'arrivée des forces de l'ordre et après contrôle il est apparu que la femme avait 1,62 gramme d'alcool par litre de sang.