La foulée gagnante de la police municipale de Rouen

Ses représentants les plus sportifs ont décroché le titre de champions de France vétéran de cross par équipe 2011, obtenu en octobre dernier à Caen. Sur les six policiers rouennais engagés là-bas, ce sont les vétérans qui ont brillé : Ludovic Parmentier s’est classé 3e, Laurent Persent 9e et Hervé Gréboval 11e. Ces bons classements leur ont permis de décrocher le titre vétéran par équipe. Rouen accueillera les championnats de France 2013.