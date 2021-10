Derrière les échafaudages de l'église Saint-Maclou

"Le délai pour un tel chantier de restauration - deux ans -, c’est court !” lance Régis Martin, l’architecte en chef des Monuments historiques en charge du projet, tout en se faufilant dans le dédale d’échaffaudages qui enserre l‘église Saint-Maclou depuis le mois de septembre. On l’a compris : il ne faut pas chômer pour redonner à ce joyau du gothique flamboyant, qui a vu le jour entre 1437 et 1517, un nouvel éclat.

Sous le “parapluie”, permettant de maintenir la toiture hors d’eau et hors d’air, plusieurs ouvriers s’affairent aujourd’hui à remplacer toutes les ardoises. Du grand art. Pendant ce temps, d’autres offrent aux vieilles pierres un gommage délicat bien mérité. La blancheur est de retour. “Ensuite, nous allons procéder au remplacement des pierres altérées de la façade occidentale et du transept nord”, détaille Régis Martin. Soit, tout de même, plus de 100 m3 de pierres nouvelles.

Visites guidées. Cet incroyable chantier, qui coûtera près de 7,7 millions d’euros, est ouvert au public certains dimanches. Informations et réservation obligatoire au 02 35 52 92 20.