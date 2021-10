Le cirque Arlette Gruss prend ses quartiers à Rouen. Le légendaire chapiteau a concocté cette année un spectacle intitulé “L’autre monde”. Entrez et installez-vous autour de la piste. Les clowns, trapézistes, équilibristes et magiciens vous emmèneront, en effet, dans un monde magique. Du sensationnel avec la roue infernale et le globe des motos.



Pratique. Cirque Arlette Gruss, du jeudi 23 février au dimanche 4 mars, quai Jean Moulin, Rouen. Tarif de 13 à 34 €. Infos sur www.cirque-gruss.com