Saint-Pierre-du-Châtel, une ruine en plein centre de Rouen

Cette chapelle, autrefois propriété du premier Duc de Normandie, devint une église au XIIIe siècle et vécut plus d’une péripéties. Après avoir accueilli de nombreuses confréries, elle fut vendue en 1791 pour devenir, entre autre, l’écurie des Nouvelles Galeries. L’église fut ensuite privée de ses gargouilles en 1921, jugées trop dangereuses à cause des risques de chute. Quant à la belle charpente, elle a été démontée et entreposée en 1944, la veille des bombardements. Les vestiges de l’ancienne église sont désormais abandonnés.

Récemment, la possibilité d’un bail emphytéotique, c’est-à-dire une location de très longue durée, a été évoquée. “Cela permettrait de faire vivre ces ruines et les restaurer, en contrepartie d’un loyer modique”, explique Daniel Caillet, président de l’association le P’tit Pat’ Rouennais. La première urgence serait de consolider les voûtes,en mauvais état. Quelle nouvelle vie donner à ces vestiges ? Lorsqu’on pose la question à l’association, elle imagine, pourquoi pas, un lieu d’exposition.

Laura Lelandais