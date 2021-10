Seine-Maritime : la carte scolaire en suspens

Après six heures de réunion en préfecture face à l'Inspecteur d'Académie, les représentants des enseignants, des parents et des élus locaux ont décidé de rester dans la salle en signe de protestation. La cause : l'inspecteur d'académie n'aurait pas accepté d'annuler certaines fermetures de classes. "Après 6 heures de réunion ce jour et plus de 18 heures en tout, l’Inspecteur d’Académie représente la même copie. C’est la première fois qu’une telle situation se présente depuis que cette instance existe en Seine-Maritime", estiment, dans un communiqué unique, les représentants des parents, syndicats et élus.

La directrice de cabinet du préfet, Florence Gouache, est venue rencontrer les représentants en colère et s'est engagée à faire un rapport au ministre de l'éducation afin d'obtenir plus de moyens financiers. Un nouveau CDEN se tiendra donc mercredi 21 mars à 17h. La carte scolaire est en suspens.