L’avenir en couleurs avec Sery Ouest

Des autocollants aux marquages au sol, en passant par la PLV et la signalétique, la PME élabore de nombreux décors fixes ou provisoires sur divers supports (PVC, vinyle, polycarbonates, magnétiques...) “Nous avons ressenti la crise dès 2008”, indique Pascal Genty, cofondateur de l’imprimerie. Thierry Ferey et lui-même ont rebondi en investissant dans une nouvelle presse multi couleurs, rapide et ultra précise. “Nous voulons coller à la réalité, être réactifs en suivant l’évolution des procédés numériques”, explique-t-il. Après deux années “un peu compliquées”, le sérigraphiste travaille actuellement de front sur cinq à six commandes.

Pratique. Sery Ouest, 17 rue d’Anjou, Le Mesnil-Esnard, 02 35 799 116, www.sery-ouest.com

(Photo Marianne Sirgo-Donnaes)