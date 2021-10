Le jazz manouche sur les planches de l'Almendra

Latché Swing est un groupe rouennais de jazz manouche qui revisite le répertoire de Django Reinhardt, Stéphane Grappelli ou encore Horace Silve. Il offre au public des œuvres standard mais joue aussi ses propres créations qui sont des compositions très originales sous “multi-influences”.

Le groupe a dans sa musette un album réalisé il y a un an qui sera distribué nationalement en mai prochain. Voilà un quatuor qui a de la suite dans les idées et qui n’hésite pas à partager avec le public son amusement sur scène avec comme moteur un swing emballant.

Julien Molko au saxophone, Nicolas Beuchere à la contrebasse, Bertrand Tailleux à la guitare rythmique et solo et Rémi Pacault à la guitare seront au service de la musique et de la scène avec Latché Swing qui promet en qualité et en émotions.

Pratique. Latché Swing, vendredi 9 mars, 21h, à l’Almendra, Rouen. Tarifs 6/10€.

Informations. 02 35 70 52 14