Carrière de Bardouville : le non l'emporte

Tout est parti de ce projet qui prévoit l'implantation de cinq sites d'exploitation sur la commune de Bardouville. L'installation de ces carrières utiliseraient une centaine d'hectares et entraineraient la destruction d'espaces agricoles. Dimanche 18 mars, un référendum était organisé auprès de la population de la commune. Le but : savoir si les habitants de Bardouville se prononceraient, ou non, en faveur de ce projet.

Dans un communiqué les Elus verts de la Crea livre la réponse. Elle est sans appel : 56,6% des inscrits sont allés donner leur avis, et ils sont 86,6% à avoir dit non à l'implantation de futures carrières sur le site de leur commune. Les élus d'Europe Ecologie Les Verts proposent de "développer massivement le recyclage des matériaux pour répondre aux besoins de la filière de construction."

Il reste à voir aujourd'hui, si les décideurs tiendront compte de ce referendum, dans l'élaboration du futur schéma départemental des carrières.