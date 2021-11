Au coeur du raffinement dans les ateliers Christofle, à Yainville

Près de 200 personnes s’activent dans ce haut-lieu de savoir-faire traditionnel. Et le visiteur découvre un spectacle fascinant, le métal se métamorphosant, petit à petit, en couteau, fourchette ou cafetière. Des œuvres d’art.

Visites exceptionnelles

Couverts à l’ancienne ou au desing très contemporain, plateau argenté réalisé pour l’Elysée ou un émir du Golfe : la marque fondée en 1830 par Charles Christofle a fait de l’argent sa marque de fabrique, sa signature. “Notre principal concurrent, ce sont les héritages”, estime Sylvie Bessières, la responsable formation de l’entreprise.

Une fierté made in Rouen que l’office de tourisme entend mettre en valeur lors de visites exceptionnelles. Les prochaines auront lieu les jeudis 12 avril, 10 mai et 13 septembre. A découvrir également : l’usine Renault Cléon et le Port de Rouen en bateau. Réservations : 02 32 08 32 40.

Thomas Blachère

