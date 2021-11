Tentative de vol à Canteleu

Prévenus par un témoin et disposant d'une description, une patrouille de la brigade anti-criminalité s'est rendue, vendredi 23 mars, vers 3h30, place Michel Touzé à Canteleu. Deux individus avaient été aperçus en train de forcer la porte d'un bar tabac installé là.

A l'arrivée des forces de l'ordre, un homme qui se trouvait dans la cour intérieur du bar s'est enfuit en escalandant un mur de 2,50 mètres de haut. Il a cependant été rattrapé par les policiers, sur le parking tout proche. Pendant ce temps, un autre véhicule de police effectuait une patrouille aux alentours pour trouver la deuxième personne correspondant au signalement.

Il a été retrouvé, dans une voiture stationnée rue Lizer à Canteleu, essoufflé et tranpirant. Il n'a pu fournir aucune explication sur les raisons de sa présence à cet endroit et à cette heure indue. Les deux individus, nés en 1980 et 1983 et résidant respectivement à Petit-Quevilly et Rouen, ont été placés en garde-à-vue.