A Rouen, le vélo attend toujours son heure de gloire

Parler du vélo à Rouen et dans l’agglomération, c’est un peu aborder un paradoxe. Les parcs de vélos se multiplient, les élus évoquent des mesures mais les associations d’usagers comme Sabine, pointent du doigt de nombreuses insuffisances. Qu’en est-il exactement ?

“Le développement du déplacement vélo pour les trajets entre domicile et travail correspond non seulement à des préoccupations environnementales mais aussi économiques. Encore faut-il pouvoir se déplacer en toute sécurité. A Rouen ce n’est pas le cas”, estime Yves Blondel, président de Sabine, une association née en 1995, dont le but est de promouvoir l’usage du vélo auprès des élus. Et pourtant, dans les rues, les vélos et notamment les Cy’clic se font de plus en plus nombreux.

Arrivé fin 2007 à Rouen et géré par J.C Decaux, ce service de location de bicyclettes dispose d’une vingtaine de stations. Certaines ne remportent pas un vif succès. “Ici, le vélo est plus difficile à développer que dans d’autres villes : une des difficultés majeures à Rouen, ce sont les collines”, rappelle Yvon Robert, 1er adjoint au maire de Rouen, en charge de la voirie.

Assurer une continuité des pistes cyclables

L’ennui, si les stations se développent à bonne cadence, les aménagements pour les cyclistes demeurent peu visibles, voire inexistants à certains endroits. “Le vélo ne semble pas être une priorité à Rouen”, en conclut Yves Blondel. “Développer la location de vélo est bien, mais encore faut-il des aménagements adéquats”.

C’est un fait, il n’existe pas à Rouen de parcours continu pour les vélos. “La cohabitation entre le bus, les voiture et le vélo pose des problèmes de sécurité, principalement dans les carrefours où rien n’est aménagé pour les cyclistes”. Ce problème, Yvon Robert entend le régler avec la mise en place du Schéma directeur des aménagements cyclables, dont le but est de déterminer et chiffrer les aménagements à réaliser dans la ville. “Notre préoccupation première est d’assurer une continuité des pistes cyclables”, insiste-t-il.

Initié depuis deux ans, les élus travaillent sur ce schéma directeur avec un bureau d’études. Les conclusions devraient être rendues à la fin du mois de mai. Il est déjà prévu que la ligne 7 de transport en commun soit rendue accessible au vélo. Mais l’aménagement est incomplet : “Nous avons constaté que les carrefours n’étaient pas traités”, regrette l’association Sabine.

Le problème se pose à l’échelle de toute la ville. Adapter les carrefours sous-entend la mise en place d’une signalisation spécifique aux vélos. Et ces travaux ont un coût. Sans compter que les pistes cyclables empiètent forcément sur l’espace auparavant dédié aux voitures.

Autant de critères à prendre en compte et qui pourraient à terme continuer à représenter un frein à l’aménagement de nouvelles pistes cyclables. “Le vélo doit certes avoir sa place au sein de la ville de Rouen et nous étudions comment la lui donner. Cependant, dans un budget contraint, il faut savoir quelle place lui donner et quel budget crédible on peut lui consacrer”, conclut Yvon Robert.

Anne Letouzé

Les beaux jours du Vélo’R

A Rouen, les Cy’clics côtoient le Vélo’R, cette bicyclette proposée à la location par la Crea. De 30 au lancement en 2009, leur nombre est passé à 240, entre les différentes vélostations. Personne n’osait espérer un succès aussi grand. Le service d’entretien des vélos tourne à plein régime. Entre les classiques, les pliants et les électriques, la demande ne cesse d’augmenter. Le 16 avril, une vélostation ouvrira à Elbeuf. La Crea espère ainsi assurer un maillage du territoire. “Notre but est d’initier une habitude. Aujourd’hui, un des freins majeur est le manque d’aménagements sécurisés”, note cependant Grégoire Carrier, directeur général des services techniques et urbains de la Crea. D’où l’utilité du plan agglo-vélo.

Depuis son lancement, en 2009, 110 kilomètres de pistes cyclables ont été aménagées. D’autres projets sont en cours pour 2012, notamment la traversée du Pont Guillaume Le Conquérant vers le 106 et le quartier Flaubert.

Repères

Guidoline. A Rouen, cette association tente de promouvoir l'utilisation du vélo en ville. Elle dispose d'un atelier de réparation et de recyclage rue Molière. Le site Internet

Législation. Effective depuis janvier 1998, la loi sur l’air stipule que toute agglomération qui réalise ou rénove une voirie a l’obligation d’aménager un itinéraire cycliste.

200. C’est le nombre de Cy’clic qui sont proposés à la location dans le ville de Rouen. Ils sont répartis entre les 20 stations disséminées aux quatre coins de la ville.

Interdiction. Petit-Quevilly a interdit les contre-sens cyclables dans ses rues à sens unique. Caen et Bordeaux ont pris une position contraire en l’autorisant.

1 % C’est le pourcentage de pistes cyclables à Rouen. En la matière, la ville est loin derrière des villes comme Caen et Strasbourg où 6 % des voies sont cyclables.

A double sens. "Le double sens cycliste devrait être généralisé dans les rues à sens unique pour les voitures et limitées à 30 km/h. Cette mesure fonctionne bien à Caen et à Bordeaux. Actuellement, ce n’est appliqué que dans certaines rues rouennaises, d’où un manque de lisibilité pour les cyclistes”, remarque Yves Blondel.