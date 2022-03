Vélo'R : la Crea acquiert 60 vélos électriques supplémentaires

On est encore loin de l’éco-communauté rêvée par Laurent Fabius, mais il ne se déroule pas un mois sans que la Crea n’annonce une nouveauté sur le plan "environnemental". Dernière en date : l’arrivée de 60 nouveaux vélos à assistance électrique (VAE) à la "vélostation" de la rue Jeanne d’Arc. En portant le nombre total de Vélo’R (regroupant vélos électriques, pliants et classiques) à 520, la Communauté d’agglomération franchit un cap : "Nous changeons de braquet. Nous avons désormais la plus importante vélostation de France pour le vélo électrique”, se réjouit Laurent Fabius. En comparaison, Le Mans (100 vélos électriques), Nantes, Clermont-Ferrand et Poitiers (50) font pâle figure... Le parc Vélo'R se décompose désormais comme suit : 240 VAE, 180 vélos traditionnels et 100 pliants.

“Pas seulement des bobos”

Oui, le Vélo’R a su trouver son public. "Deux mille personnes ont loué un vélo à la vélostation depuis son lancement en janvier 2009. On pourrait penser qu’il s’agit d’une population bobo, mais ce n’est pas le cas. Le public est assez diversifié, même s’il est composé à 50% de Rouennais". Au printemps, la vélostation aurait ainsi été "prise d’assaut". Après avoir proposé des locations à Duclair cet été, la Crea annonce qu’elle va élargir son offre à Elbeuf à la mi-2012.

Contrairement au Cy’clic, le Vélo’R est un système de location longue durée. Toutefois, pour favoriser la rotation des cycles, la durée maximale vient d’être réduite à six mois (un an pour un vélo traditionnel). "Notre vocation reste la sensibilisation du grand public", rappelle M. Fabius. Le dispositif d’aide à l’acquisition de vélos électriques et pliants a bénéficié à près de 70 particuliers cette année.

L’aide financière lors de l’achat d’un de ces modèles atteint 30% du prix, dans la limite de 300€ pour un VAE (premiers prix : de 1000 à 1500 € pour un modèle performant) et de 150€ pour un pliant.

Thomas Blachère