Pollution : le préfet de Haute-Normandie crée un comité d'action

Mardi 3 avril, Pierre de Bousquet a réuni les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, Air Normand, l'agence régionale de santé, la direction de l'agriculture . L'objectif : "améliorer les outils d'information du public lors d'épisodes de pollution importants", explique la préfecture.

Un comité d'action pour la qualité de l'air a été créé. Il aura pour mission de "mettre en place des actions de prévention de long terme visant à améliorer la qualité de l'air et des actions de court terme pour assurer une réactivité plus forte de l'ensemble des pouvoirs publics et de la population lors de passages en seuils d'informations et d'alertes".

Motion des Verts



Selon le préfet, la répétition récente des épisodes de pollution aux particules fines (rappelons toutefois qu'il s'agit d'un phénomène dépassant largement les frontières de la région, ndlr) "nécessitent en effet une réaction collective et une compréhension partagée de ses facteurs et de l'impact des activités humaines. Déplacements par véhicules, activités industrielles, épandages dans de mauvaises conditions, feux, chauffage par bois et charbons, (...)les sources de pollution sont nombreuses et des actions larges doivent être engagées pour limiter les impacts de leurs effets sur la santé humaine."

La pollution s'invite également dans le débat politique. Lors du prochain conseil municipal de Rouen, vendredi 6 avril, les élus d'Europe Ecologie Les Verts vont présenter une motion d'urgence sur la qualité de l'air. Pour rappel, le 30 mars, Valérie Fourneyron, députée-maire de Rouen, avait plaidé auprès du préfet pour des mesures de restriction de circulation routière les jours de pic de pollution.