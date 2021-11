Rouen :L'île Lacroix attend son réaménagement avec impatience

Si tout s’était passé comme prévu, l’île Lacroix offrirait aujourd’hui un visage bien différent. En 2008, lors de la campagne municipale, l’équipe de “Rouen Motivée” portée par Valérie Fourneyron avait fait du réaménagement de ce quartier insulaire un projet-phare de la mandature. Mais les finances fortement dégradées de la Ville ont changé la donne, obligeant la municipalité à remettre son ambition à plus tard. Le “grand regret” de la députée-maire. Ce regret pourrait toutefois être ravalé dès 2014.

Vendredi 6 avril, le conseil municipal a voté le lancement d’un atelier urbain de proximité (AUP) encadrant la vaste concertation qui aboutira, “avant la fin de l’année 2013”, au lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre urbaine et paysagère.



“Un endroit magique”

Promenez-vous sur l’île Lacroix, discutez avec ses habitants ; le constat est criant : le quartier apparaît aujourd’hui vieillot. L’île a besoin d’un nouveau souffle. Sa population a considérablement pris de l’âge. Le traditionnel “refuge” paisible de fonctionnaires et des classes moyennes n’est plus ce qu’il était, dégradé par la présence de plusieurs “verrues”, dont la ruine de l’ancien complexe aquatique Océade (1989-1991) ou les terrains de sport à l’abandon.

Les HLM, gérés par Rouen Habitat et représentant près de la moitié des logements de l’île, auraient aujourd’hui besoin d’une grande cure de jouvence. La voirie laisse à désirer, la peinture s’écaille et les aires de jeux sont devenues des zones mortes. “Nous avons vu notre qualité de vie se dégrader en moins de dix ans”, affirment plusieurs habitants de longue date, membres du Comité des habitants de l’île Lacroix, fort de 95 adhérents. “Entre les rives droite et gauche, l’île donne parfois l’impression d’être nulle part”.

Un formidable espoir



Pour ces îliens purs et durs, l’annonce d’un nouveau projet et d’une grande concertation est donc vécue avec optimisme. “Un formidable espoir”, selon Corinne Leroy, leur présidente. Ils auront des choses à dire. Leurs demandes tiendront en quatre mots : propreté, sécurité, stationnement et équipements. Craignant pour leur tranquillité, ils refusent mordicus la création d’une passerelle, évoquée de longue date, mais soutiennent à 100 % l’aménagement d’une véritable promenade sur les bords de quais, “avec des bancs, des lampadaires et un cheminement accessible”.

Surtout connue pour sa piscine et sa patinoire, l’antre des Dragons, l’île Lacroix jouit d’un potentiel inestimable. Idéalement située, qui plus est en face de la future gare Saint-Sever, dotée d’un vaste espace vert dans sa partie est, accueillant plusieurs clubs sportifs de premier rang (le Rouen Hockey Elite, le Canoë Club de Rouen ou le Club nautique et athlétique de Rouen), la dernière île sur la Seine avant la mer a tout pour rebondir. “C’est un endroit magique qui n’a pas été traité à sa juste valeur”, confie Valérie Fourneyron. Le chantier promet d’ores et déjà de s’étendre bien au-delà de 2014.