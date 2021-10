Rouen : le square Verdrel relooké pour 2014

Valérie Fourneyron n’est pas superstitieuse. C’est vendredi 13, au café des Chrysanthèmes, place des Emmurées, que la députée-maire de Rouen a prononcé ses vœux à la presse. “Il nous faut avoir confiance dans l’avenir”, a-t-elle soutenu, faisant référence aux incertitudes financières planant au-dessus des collectivités locales et à l’augmentation du chômage et de la précarité. 2012 sera un tournant, selon elle, l’année d’un changement positif de “l’environnement collectif” rouennais. Valérie Fourneyron l’a répété : l’amélioration de la qualité des espaces publics, du développement urbain et de l’habitat collectif portent enfin leurs fruits.

Réaménagement de L’île Lacroix

Cette année, la municipalité consacrera 56 millions d’euros aux investissements, “une somme supérieure à 2011”, a rappelé le maire. Désirant faire de Rouen une cité “plus proche de la nature” malgré la densification urbaine, la municipalité a annoncé quelques nouveautés. Ainsi, le square Verdrel sera entièrement “redessiné” pour 2014, année de son 150e anniversaire. “Il s’agira d’un réaménagement ambitieux”, a expliqué Valérie Fourneyron. Le dernier remonte à 1979, la création du parvis du musée des Beaux Arts datant quant à elle de 1994. “Nous voulons que le square retrouve une vraie biodiversité et une lisibilité. Le mobilier urbain a vieilli, des arbres sont malades et certaines essences ne sont pas mises en valeur”. Cette année, la Ville proposera une exposition sur le square, avant que les travaux ne débutent en 2013.

Dans la même veine, la municipalité lancera en 2012 un atelier urbain de proximité pour imaginer le réaménagement de l’île Lacroix, un projet porté par Valérie Fourneyron dès 2008 mais auquel elle avait dû renoncer au début de son mandat. “Une décision difficile”, a-t-elle rappelé. Un concours d’urbanisme devrait, cette fois-ci, avoir bien lieu en 2013.